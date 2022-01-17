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Порошенко дал неожиданный совет Зеленскому

Бывший президент Украины Порошенко посоветовал Зеленскому «перестать принимать наркотики»

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Экс-президент Украины Петр Порошенко в здании Печерского суда Киева дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому провокационный совет. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «ВестиFM+».

«Перестаньте принимать наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны», — посоветовал политик своему оппоненту Зеленскому.

Ранее государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало преступную «схему» поставок угля, в которой обвиняют Порошенко. Как утверждают следователи, фигуранты уголовного дела организовали поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. В центре этой преступной схемы оказался Порошенко, который, по версии следствия, в частности, занимался дискредитацией закупок угля у ЮАР и оказывал содействие депутату Виктору Медведчуку, который тоже считается фигурантом дела.

Порошенко вернулся на Украину 17 января. Его имущество и активы арестованы. На заседании в Печерском районном суде Киева рассматривается вопрос об избрании политику меры пресечения.

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