В офисе Зеленского обвинили Порошенко в экзальтации

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил прибывшего в страну бывшего главу государства Петра Порошенко, который находится под следствием, в экзальтации (эмоциональное состояние, характеризующееся неестественным воодушевлением), сообщает «Интерфакс-Украина».

«Получить процессуальный документ, явиться в суд — это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам», — считает Подоляк.

Как он утверждает, действия бывшего президента не имеют отношения к реальной политике.

По его мнению, поведение Порошенко «во многом и объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов».

Ранее сообщалось, что Порошенко попытались задержать правоохранители после приземления в Киеве.