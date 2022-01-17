Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало преступную «схему» поставок угля, в которой обвиняют экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Как утверждают следователи, фигуранты уголовного дела организовали поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. В центре этой преступной схемы оказался Порошенко, который, по версии следствия, в частности, занимался дискредитацией закупок угля у ЮАР и оказывал содействие депутату Виктору Медведчуку, который тоже считается фигурантом дела.

Кроме того, он назначил министром энергетики Владимира Демчишина, которого объявили в международный розыск.

Порошенко вернулся на Украину 17 января. Его имущество и активы арестованы. На заседании в Печерском районном суде Киева рассматривается вопрос об избрании политику меры пресечения.

Следователи отмечают, что Порошенко использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.