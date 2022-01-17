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Посол Франции заявил о готовности Европы к диалогу с Россией

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Европейский союз и Россия должны продолжить диалог по вопросам безопасности и стратегической стабильности, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви в качестве представителя страны — председателя в руководящих органах ЕС, передает ТАСС.

«Безопасность Европы должна обсуждаться с европейцами», — отметил он.

Как обратил внимание Леви, на прошлой неделе представители европейских министерств иностранных дел сформулировали единую позицию по вопросам наращивания военных сил России на границе с Украиной.

По его словам, стороны также пришли к единому мнению относительно предложений Москвы по гарантиям безопасности, поэтому теперь заявляют о готовности к новым переговорам.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Европа не будет вводить жесткие санкции против России в помощь США, так как ей этого не позволит зависимость от поставок нефти и газа из России.

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