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Times: Джонсон готовит чистку кадров, чтобы «спасти свою шкуру»

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготавливает массовую чистку кадров в правительстве на фоне скандала с вечеринкой в период локдауна, сообщает газета The Times.

Как отметило издание, премьер желает «спасти собственную шкуру» и не собирается брать на себя ответственность за возникшие проблемы. Джонсон считает, что по неизвестным причинам его команда не оказала помощи и допустила произошедшее, поэтому необходимо принудительное обновление кадров. Также от Джонсона отвернулись спонсоры, пригрозив прекратить финансирование.

В материале подчеркивается, что глава кабмина Великобритании планирует выступить с «популистскими заявлениями», чтобы сохранить свое положение. Среди таких высказываний прозвучат предложения о «запрете на выпивку» на Даунинг-стрит, снятии коронавирусных ограничений и борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее Бориса Джонсона допросили в связи с нарушением политиком самоизоляции в ходе локдауна.

По информации журналистов, вечеринка произошла 16 апреля 2021 в честь ухода с работы двух сотрудников британского правительства. Работники аппарата правительства закупали в близлежащем от Даунинг-стрит, 10 магазине крепкий алкоголь «чемоданами», включали громкую музыку и сломали качели сына Джонсона.

До этого Борис Джонсон принес извинения перед общественностью за вечеринки, проведенные годом ранее, в мае 2020-го в разгар пандемии COVID-19.

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