Порошенко возвращается на Украину

Бывший президент Украины и лидер представленной в Верховной раде партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вместе со своими однопартийцами прибыл в аэропорт в Варшаве, откуда направится на Украину. Об этом сообщает Страна.ua.

Порошенко должен прилететь на Украину рейсовым самолетом в 09:10 по местному времени (10:10 мск). Политика сопровождает его жена Марина, вместе с ней — адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань и несколько членов партии «Европейская Солидарность».

Заседание суда по избранию меры пресечения для Порошенко назначено на 11:00 по местному времени.

Ранее Порошенко оценил вероятность своего ареста по возвращении в Киев. Экс-президент допустил, что самолету, на котором он вернется, не дадут сесть в киевском аэропорту Жуляны.

В декабре стало известно, что Порошенко поспешно покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».