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В Госдуме отреагировали на блокировку в Facebook страницы делегации России

Депутат Госдумы Чепа назвал «стопроцентной цензурой» блокировку в Facebook российских страниц

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказался о ситуации с блокировкой в Facebook страницы российской делегации в Вене после постов о гарантиях безопасности.

По его словам, какие-либо законные основания для такой меры отсутствуют. Депутат назвал произошедшее «стопроцентной цензурой».

«Мы знаем, какие атаки на протяжении нескольких лет идут на RT, Sputnik», — продолжил парламентарий.

Как отметил политик, информация, предоставляемая российской стороной, а также объективное положение дел сильно отличаются от того, как это пытаются представить западные СМИ.

«Они делают все, чтобы нас не услышали. Делают все, чтобы не услышали наш голос», — добавил Чепа.

16 января стало известно, что Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Позднее Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием снять блокировку со страницы российской делегации.

Это не первая блокировка в соцсетях для дипломатов. Так, в феврале 2021 года аккаунт делегации заблокировал Twitter. Причем, по словам руководителя делегации Константина Гаврилова, руководство IT-гиганта не раскрыло причину бана.

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