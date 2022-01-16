Байдена предупредили об «очень плохой зиме» из-за Украины

Обозреватель Bloomberg Джош Уингроу посулил президенту США Джо Байдену «очень плохую зиму» из-за высокой инфляции, вызванной штаммом «омикрон», вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией и напряженности в российско-американских отношениях, которую спровоцировала ситуация вокруг Украины.

Публицист отметил, что главе Белого дома приходится решать непростые задачи как внутри страны, так и на международной арене.

К проблемам внутренней политики он отнес инфляцию, которая в 2021 стала самой высокой за последние 40 лет, и стремительный рост числа зараженных «омикроном».

«Консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам», — описал Уингроу главную внешнеполитическую проблему Байдена.

Он добавил, что к критически важной отметке подошли и переговоры с Ираном.

Ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о том, как будет разрешена ситуация вокруг Украины, должен быть решен тем или иным образом «в обозримом будущем».