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Украина вновь потребовала от Германии оружия

Украинский посол Мельник в очередной раз потребовал от ФРГ оружия

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Fabrizio Bensch/Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового министра иностранных дел AHU Анналену Бербок пообещать поставки оружия для Киева во время ее предстоящего визита на Украину. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur.

«Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», — заявил Мельник.

Он подчеркнул, что украинцы в курсе того, что правящая коалиция в Германии согласилась проводить ограничительную политику в отношении экспорта вооружений, которая предусматривает непоставку оружия в кризисные зоны.

По словам Мельника, этот документ не является Библией, а мир в текущий момент находится «в величайшей опасности крупной войны в Европе, самый страшной с 1945 года».

Ранее представитель германской партии «Союз-90»/«зеленые» по вопросам внешней политики Юрген Триттин заявил, что поставки оружия на Украину не стали бы вкладом в деэскалацию ситуации, напротив, они нарушили бы переговорный процесс.

Накануне Мельник заявил, что Германия несет перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем. По его словам, Германия должна немедленно начать поставки Киеву оружия. Дипломат пригрозил Берлину последствиями в случае продолжения текущей политики.

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