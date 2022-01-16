Трамп заявил, что в 2024 году «вернет себе Белый дом»

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам-республиканцам до 2024 года вернуть контроль над конгрессом и Белым домом. Об этом он заявил на митинге в Аризоне, передает телеканал NewsMax.

«В этом году мы собираемся вернуть Палату представителей, мы собираемся вернуть сенат и мы собираемся вернуть Америку. А в 2024 году мы собираемся вернуть себе Белый дом», — сказал он.

Ранее президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в нежелании мирно передать власть в стране, что закончилось штурмом Капитолия в прошлом году, сообщила газета The New York Times.

Трамп ответил на это, обвинив Байдена в попытках отвлечь общественность от собственных политических неудач.

До этого американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году.