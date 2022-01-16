В Кремле заявили, что Россия и НАТО находятся «на разных треках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и НАТО находятся на «совершенно разных треках», несмотря на взаимопонимание по некоторым вопросам. Об этом он сообщил CNN.

«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, теперь мы можем сказать, что мы на разных треках, на совершенно разных треках, и это нехорошо, это вызывает беспокойство», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что ситуация вокруг Украины чрезмерно напряженная, поэтому Москва настаивает на конкретных ответах на свои предложения по гарантиям безопасности.

До этого Песков заявил, что со стороны России нет эскалации в отношении Украины, а США не предоставили доказательств своих обвинений. Он добавил, что Россия непричастна к атакам на государственные сайты Украины.

По его словам, Кремлю известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Москвы.

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».