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В Кремле призвали США дать конкретные ответы на предложения по безопасности

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Украины чрезмерно напряженная, поэтому Москва настаивает на конкретных ответах на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что со стороны России нет эскалации в отношении Украины, а США не предоставили доказательств своих обвинений. Он добавил, что Россия непричастна к атакам на государственные сайты Украины.

По его словам, Кремлю известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Москвы.

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

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