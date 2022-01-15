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Киев потребовал от НАТО назвать страны-противники вступления Украины в Альянс

Глава офиса Зеленского Ермак: некоторые участники НАТО против вступления Украины в Альянс

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что некоторые участники НАТО выступают против вступления Украины в Альянс, и в Киеве должны знать эти страны, пишет Le Figaro.

По его словам, Украина заслуживает того, чтобы вступить в организацию, и решение о принятии страны в НАТО должно быть единогласным.

«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — сказал Ермак.

Он также пригрозил правительствам стран-участниц Альянса «непростыми вопросами» от граждан и заявил, что членство Украины усилит НАТО.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Российская сторона представила США и НАТО предложения по безопасности в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине. В тексте документа предлагалось, в первую очередь, закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Также предлагается не проводить мероприятий, угрожающих безопасности другой страны, не использовать территорию другого государства для подготовки нападения, не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

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