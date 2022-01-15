Посол Казахстана оценил ситуацию с русофобией в стране

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что новости о разгуле русофобии в республике являются спекуляциями СМИ. Об этом дипломат рассказал в интервью kp.ru.

«Со всей ответственностью заявляю, что ничего подобного не происходит. В нашей стране на русском языке говорит практически все население, уровень владения – один из самых высоких на постсоветском пространстве», — сказал Кошербаев.

Он также отметил, что назначение министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого ранее обвинили в русофобии, это внутреннее дело страны, а Россия будет судить о новом министре по «его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам».

По словам Кошербаева, Нур-Султан остается твердо приверженным углублению стратегического партнерства с Москвой.

«Мы стратегические партнеры, мы ближайшие друзья. Разногласия – это рабочие моменты», — резюмировал посол.

Ранее с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым отказались работать в Россотрудничестве. Глава ведомства Евгений Примаков заявил, что чиновник подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность.

Умаров позднее отреагировал на сообщения о приписываемой ему «русофобии», заявив, что он по-настоящему уважает Россию, а обвинения в его адрес основаны на эмоциональных и некорректных высказываниях.