Генсек НАТО предположил, что РФ занимается «циничным манипулированием» в сфере энергетики

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключает, что РФ ведет «циничное манипулирование» на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом сообщается в Twitter-профиле генсека.

По словам Столтенберга, у него состоялся разговор по телефону с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом. Собеседники, в том числе, поговорили о роли РФ в сфере энергетического сектора.

«Мы обсуждали циничные российские манипуляции на энергетических рынках», — написал генсек НАТО.

Также Столтенберг рассказал исполнительному директору МЭА о заседании Совета Россия — НАТО. Встреча прошла 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилась около четырех часов

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сроки ожидания ответа Соединенных Штатов на предложения по гарантиям безопасности.

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