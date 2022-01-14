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Володин раскрыл преимущество России в диалоге с НАТО

Володин заявил об уникальном оружии России как о преимуществе в диалоге с НАТО

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но Москва не использует это преимущество в диалоге с НАТО. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Хотел бы обратиться к конгрессменам [США]. Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать», — написал Володин, комментируя законопроект о новых санкциях в отношении России.

Он подчеркнул, что ограничительные меры в отношении российской стороны разрушают отношения между странами, призывая «садиться за стол переговоров».

«У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — резюмировал политик.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал инициативу американского парламента ввести новые санкции против России «нервным срывом». По его словам, в том случае, если Вашингтон все же утвердит санкции против Москвы, российская столица не будет «махать дубиной».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что санкции против России в случае «эскалации на Украине» являются лишь частью доступного инструментария, есть и другие меры, которые касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации.

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Отношения России и США
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