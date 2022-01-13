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Эрдоган рассказал о проблемах с вступлением в Евросоюз

Эрдоган призвал не саботировать диалог о вступлении Турции в ЕС

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Olivier Matthys/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о проблемах, с которым сопряжено вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза», — сказал турецкий лидер на встречи с послами ЕС.

Он отметил, что вступление Турции в ЕC выгодно для союза, так как у Анкары есть ключ, который поможет решить проблемы, с которыми в последнее время столкнулся союз.

Турция подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим союзом — предшественником ЕС — в 1964 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году. Однако этот вопрос до сих пор не решен.

Ранее Эрдоган заявил, что политические успехи Турции делают ее «восходящей звездой» наших дней.

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