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В Совфеде не удивились продлению санкций ЕС против России

Сенатор Джабаров назвал продление антироссийских санкций ЕС рутинной процедурой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал RT, что продление санкций Евросоюза против России на полгода не является чем-то новым, и этому не нужно придавать какого-либо значения.

По его словам, это «такая рутинная процедура», а в отношениях Москвы и Запада есть более насущные вопросы.

«Как мы дальше вообще будем выстраивать отношения с западным миром? Если они не остановятся, не прекратят свои меры санкционного порядка, угрозы, продвижение НАТО на Восток, я думаю, разговаривать мы будем по другому, и мы об этом предупреждали», — высказал Джабаров.

Ранее ЕС продлил секторальные экономические санкции против России, которые были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Некоторым российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы были заморожены. Кроме того, были введены торговые, финансовые и военные ограничения. В ответ Россия запретила ввоз ряда европейских продуктов питания.

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