Источник: МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на пост российского посла

МИД Белоруссии согласовал Бориса Грызлова на должность посла РФ в стране, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на собственный источник.

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе ранее позитивно оценил возможное назначение Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Думбадзе назвал Грызлова профессиональным, преданным России человеком, который всегда относился к Белоруссии с особым уважением и симпатией.

В настоящее время Грызлов возглавляет российское представительство в контактной группе по Донбассу.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру председателя Высшего совета «Единой России» и полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии.

Борис Грызлов в 2001–2003 годах занимал должность министра иностранных дел России, после чего стал председателем Государственной думы России в IV и V созывах. С 2011 по 2016 год состоял в Совете безопасности России.