Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Япония выразила протест России из-за учений у Кунашира 17:57
Лучший из россиян занял 21-е первое место в биатлонном спринте на этапе... 17:55
Курс рубля резко снизился после заявлений Рябкова 17:49
Задержанный за изнасилование падчерицы омич регулярно бил сожительницу 17:48
Колыванов назвал бредом слух о премии Кокорину в «Спартаке» за хорошее... 17:48
Дворник ограбленного продюсера «Кукол» раскрыл детали преступления 17:48
Старт производства Tesla Cybertruck вновь перенесли 17:45
В КПРФ ответили Кудрину на слова о низком уровне жизни в СССР 17:36
Раскрыты секреты хорошего сна Елизаветы II 17:33
Блинкен заявил, что НАТО не откажется от политики открытых дверей 17:31

ЕСПЧ присудил компенсации за задержания на публичных акциях в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал на своем сайте решение о назначений компенсации задержанным на публичных акциях в России.

Отмечается, что правозащитник Николай Кавказский получит €3 тыс. штрафа за задержание и опрос в полиции без протокола 17 мая 2015 года во время флешмоба, приуроченного к Международному дню противостояния гомофобии. Кроме того, по €3,9 тыс. получат Евгений Миронов, Михаил Смирнов, Сергей Яковлев, Максим Чумаков, Арсенийс Литовс и Тимур Алтьмаев, которые были задержаны на акциях протеста в 2017 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ЕСПЧ присудил родственникам жертв теракта в Беслане и самим жертвам выплатить €360 тыс. Ответчиком выступает российское государство, среди истцов — 39 человек. Суд пришел к выводу, что российские власти приняли недостаточно мер для обеспечения безопасности заложников, а при штурме захваченной боевиками школы были допущены лишние жертвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть