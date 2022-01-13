ЕСПЧ присудил компенсации за задержания на публичных акциях в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал на своем сайте решение о назначений компенсации задержанным на публичных акциях в России.

Отмечается, что правозащитник Николай Кавказский получит €3 тыс. штрафа за задержание и опрос в полиции без протокола 17 мая 2015 года во время флешмоба, приуроченного к Международному дню противостояния гомофобии. Кроме того, по €3,9 тыс. получат Евгений Миронов, Михаил Смирнов, Сергей Яковлев, Максим Чумаков, Арсенийс Литовс и Тимур Алтьмаев, которые были задержаны на акциях протеста в 2017 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ЕСПЧ присудил родственникам жертв теракта в Беслане и самим жертвам выплатить €360 тыс. Ответчиком выступает российское государство, среди истцов — 39 человек. Суд пришел к выводу, что российские власти приняли недостаточно мер для обеспечения безопасности заложников, а при штурме захваченной боевиками школы были допущены лишние жертвы.