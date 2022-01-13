Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с коллегой из Германии Анналеной Бербок переговоры по гарантиям безопасности 18 января в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Она (Бербок) посетит Москву с рабочим визитом. Напомню, это будет первая очная встреча двух министров после назначения Анналены Бербок руководителем внешнеполитической службы ФРГ», — сказала Захарова.

Помимо предложений Москвы по гарантиям безопасности, министры планируют затронуть состояние и перспективы отношений России и ФРГ, формирование графика будущих встреч представителей двух стран, экономические проекты, региональные и международные вопросы и тд.

«Предполагается, конечно, уделить внимание продвижению взаимодействия в сфере возобновляемой и водородной энергетики, защите климата и экологии», — подчеркнула Захарова.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, в ходе которого прошли переговоры по предложению России относительно гарантий безопасности в Европе. До этого, 9-10 января, этот же вопрос обсуждался с представителями США в Женеве.

Ранее в МИД заявили, что НАТО и США не готовы обсуждать основные требования РФ по безопасности.