Япония выразила протест России из-за учений у Кунашира

Правительство Японии по дипломатическим каналам направило России ноту протеста в связи с учебными стрельбами в водах около острова Кунашир, сообщает издание Nikkei со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

Как отмечает издание, российская сторона проинформировала Токио об учениях с 11 января.

«Мы считаем недопустимыми учения и другие формы усиления военного присутствия России на четырех северных островах [название южных Курильских островов в Японии]», — цитирует Nikkei формулировку протеста японских официальных лиц.

Ранее в МИД России был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве для выражения протеста из-за выставки, посвященной южным Курильским островам.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду.