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В Кремле ответили на угрозы США санкциями

Песков: в Москве пока не собираются отвечать на «бряцание» США санкциями

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность новых антироссийских ограничений со стороны США и вероятность ответных шагов Москвы.

Он подчеркнул, что Россия оценивает крайне негативно возможное введение антироссийских санкций, особенно в свете недавних переговоров с США. По словам Пескова, введение ограничений против самого главы государства может стать «запредельной мерой», сравнимой с разрывом отношений. Пресс-секретарь также указал, что газопровод «Северный поток - 2», в отношении которого Запад грозит санкциями, является коммерческим проектом и попытки Европы увязать его с с вопросами безопасности в Европе абсурдны.

На вопрос об ответных мерах в случае введения санкций Песков ответил, что Москва пока «ничего не планирует отвечать» на эти шаги, так как надеется на «победу хоть какого-то здравого смысла».

«Хотим надеяться, что это только громкие заявления, по-русски — бряцание чтобы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — отметил представитель Кремля.

Он указал, что попытки давления на Россию, как и попытки недобросовестной экономической конкуренции, лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, что «пора уже принимать во внимание озабоченности», связанные с оказываемым на РФ давлением.

Ранее The Washington Post сообщила, что сенаторы от Демократической партии США собираются представить новый пакет санкций, который будет введен в случае эскалации напряженности на границе с Украиной. До этого The Associated Press, сославшись на американских чиновников, сообщало о том, что США внесут Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, в случае «нападения» на Украину.

Сообщения о том, что Москва якобы готовит «вторжение» на Украину, появились в западных СМИ еще осенью прошлого года. США указывали на предполагаемое усиление сил России около украинских границ и с тех пор стали угрожать России новыми санкциями. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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