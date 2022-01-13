США за два года вложили более $9 млн в «демократизацию» Казахстана

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2020—2021 годах потратило более $9 млн на «мягкую силу» в Казахстане. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что на развитие «независимой судебной системы и организаций гражданского общества» в республике было потрачено $915 тыс.. Еще $400 тыс. было выделено на создание «мирных и плюралистических обществ», на поддержку казахстанских СМИ — $475 тыс.

Эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян выразил мнение, USAID выделяет деньги на гуманитарные программы, чтобы во многих странах были проамерикански настроенные люди.

«Именно так, например, на Украине сформировалась прозападная прослойка активистов, которые потом делали «майдан», — сказал политолог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон просит у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти попросили помощи у ОДКБ, «в которой главенствующую позицию занимает Россия».