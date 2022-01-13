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В Южной Корее захотели арендовать Сахалин, Хабаровск, Магадан и Чукотку у России

Кандидат в президенты Южной Кореи захотел арендовать Дальний Восток России

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Кандидат в президенты Южной Кореи от «Партии революционных дивидендов» Хо Ён Гён в качестве арендовать Дальний Восток России, сообщает ТАСС.

В частности, речь идет об аренде территорий на Чукотке, Камчатке, Колыме, Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском крае и на Сахалине.

«Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан — Владивосток», — пояснил Хо Ён Гён.

Одним из направлений южнокорейских инвестиций кандидат в президенты Южной Кореи назвал сельское хозяйство — выращивание пшеницы и сои — а также строительство атомных электростанций для поставки электроэнергии в Южную Корею.

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», — заявил Хо Ён Гён.

Ранее агентство «Рёнхап» сообщило, что США и Южная Корея обсуждают перенос военных учений из-за приближающихся выборов.

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