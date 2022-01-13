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Главный республиканец Конгресса отказался давать показания по штурму Капитолия

Глава республиканского меньшинства в Конгрессе отказался помогать следствию по Капитолию

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Manuel Balce Ceneta/AP

Глава республиканского меньшинства в Конгрессе Кевин Маккарти отказался помогать комитету палаты, который занимается расследованием штурма Капитолия, сообщается на сайте политика.

«Этот комитет не проводит легитимного расследования <...>. У него не имеется никакой законодательной цели. Единственная задача этого комитета — попытаться навредить его политическим противникам», — пишет Маккарти.

Маккарти со стороны комитета было предложено добровольно дать показания — в первую очередь, комитет интересует содержание разговоров Маккарти и бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Как представитель и лидер партии меньшинства я без всякого сожаления, но и без какого-либо удовлетворения принял решение не участвовать в том злоупотреблении властью, которое осуществляет этот специальный комитет», — пишет Маккарти.

Несколько его коллег по партии также отказались давать показания.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о попытке госпереворота в США в 2021 году.

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