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Рейтинг популярности Байдена обновил антирекорд

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Kevin Lamarque/Reuters

Исследовательская служба Университета Куиннипэк опубликовала опрос, из которого следует, что рейтинг популярности президента США Джо Байдена за три месяца снизился с 36 до 33%. Данные исследования приводит ТАСС.

В исследовании приняли участие 1 313 совершеннолетних жителей США, оно проводилось с 7 по 10 января.

Согласно опросу, лишь 33% опрошенных американцев поддерживают главу Белого дома, 53% респондентов недовольны решениями Байдена, а остальные не смогли определиться со своим отношением к президенту США. Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии снизилась с 87 до 75%.

Примерно 50% респондентов ответили, что их ожидания от действий Байдена на посту президента совпали с действительностью, а 39% прошедших опрос заявили, что ожидали большего.

Ранее американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за новогоднее поздравление.

Подписчики стали призывать президента США погасить кредиты, предоставленные студентам на обучение. Другие поиронизировали над внешней политикой президента. Кроме того, часть подписчиков выразили негодование по поводу антикоронавирусной политики в США, попросив, в частности, предоставить гражданам бесплатные тесты на COVID-19 и увеличить их количество в стране.

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