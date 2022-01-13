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Госдеп считает критически важным продолжение диалога с Россией

Госдеп: мы ждем дополнительных контактов с Россией в ближайшие дни

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J. Scott Applewhite/AP

Государственный департамент Соединенных Штатов ожидает дополнительный контактов с Россией в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на руководитель пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы ожидаем дополнительных [дипломатических] контактов с Российской Федерацией. Мы надеемся, что в ближайшие дни взаимодействие состоится, мы надеемся, что этот дипломатический путь продолжится, но, что еще более важно, мы надеемся, что он принесет свои плоды», — заявил Прайс.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией при сохранении статуса-кво Украины.

«Но мы четко понимаем, что дипломатия и диалог могут принести результаты только в том случае, если они будут проходить в условиях деэскалации», — заявил Прайс.

Пресс-секретарь госдепа также заявил, что для США диалог в Женеве не является «переговорами ради переговоров».

«Дипломатия, конечно, является средством достижения цели. В конечном итоге, мы хотели бы видеть принятые на взаимной основе меры, которые положительно влияют на нашу коллективную безопасность», — резюмировал Прайс.

Ранее Госдеп не стал сообщать, дадут ли США письменный ответ на предложения России.

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