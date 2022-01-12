В США представили законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес.

Проект санкций предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

Сенаторы США предлагают ввести санкции против банковского сектора РФ, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Также они предложили в случае эскалации конфликта на Украине ввести санкции против президента России Владимира Путина, руководителей МИД, Минобороны и начальника Генштаба.

«Обязательные санкции против чиновников: необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», — говорится в тексте законопроекта.

Он также предполагает передачу Украине $500 млн. в виде финансовой помощи в 2022 году в случае эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что сенаторы от Демократической партии США собираются представить новый пакет санкций, который будет введен в случае эскалации напряженности на границе с Украиной.

«Путину не надо обрушивать собственную экономику и жертвовать жизнями своих людей в будущей попытке перерисовать карту Европы», — объяснил цель документа сенатор Роберт Менендез.

Известно, что санкции будут направлены на официальных лиц России из правительственных и военных кругов, включая лично российского лидера. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT.

По данным издания, Белый дом намерен поддержать данный законопроект.