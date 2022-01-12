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Советник Зеленского рассказал о «невменяемом» президенте США

Советник Зеленского Арестович: помощи США недостаточно для защиты Украины от России

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Global Look Press

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы «не цедили по капле», а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет назад. Об этом он рассказал в эфире канала «UkrLife».

Он отметил, что когда-то США очень быстро решали проблемы, которые были связаны с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном.

«В отношении Украины мы не видим, чтобы они организовывали помощь, которая гарантированно бы сняла угрозу вторжения России», — рассказал Арестович.

По словам советника президента Украины, сначала ситуации препятствовал «невменяемый» Барак Обама со справедливым проектом мира, которого впоследствии сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с «мистером Путиным». Когда на пост президента США пришел Джо Байден, Штаты просто начали переоценку действий, утверждает Арестович.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты в ходе прошедших в Женеве переговоров дали России понять, что у нее нет «права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО.

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