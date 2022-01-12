Песков заявил, что Россия не намерена угрожать НАТО из-за Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не угрожает ультиматумами НАТО в ответ на заявления о приверженности принципу «открытых дверей».

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, намерена ли российская сторона предпринимать какие-то шаги.

«Продолжение политики «открытых дверей» НАТО, дальнейшее продвижение НАТО в сторону наших границ — это именно то, что, с нашей точки зрения и, по нашему убеждению, угрожает нам. Это именно то, что на счет непродолжения чего мы просим юридически обязывающих гарантий», — сказал представитель Кремля, предложив дождаться окончания переговоров с делегацией НАТО в Брюсселе.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу, и хочет в первую очередь провести переговоры, несмотря на жесткую ситуацию.

12 января в Брюсселе проходят переговоры с участием России и НАТО.

Песков также прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.