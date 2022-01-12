Ле Пен призвала НАТО не предоставлять Украине членство в альянсе

Французский политик Марин Ле Пен, планирующая участвовать в предстоящих президентских выборах, заявила о недопустимости предоставления членства Украине в НАТО. Об этом она сказала в эфире телеканала BFM.

«Украина находится на границе с Россией, и ее вступление в НАТО означало бы приближение альянса к границам России», — выразила мнение Ле Пен.

Она отметила, что членство Украины нарушит обязательства Североатлантического альянса перед Россией не концентрировать свои войска на ее границе, а Москва отрицательно относится к нарушению договоренностей.

Будущий кандидат в президенты Франции также заявила, что ее стране следует покинуть НАТО.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины и Грузии в НАТО не поможет обеспечить безопасность региона, но может даже спровоцировать войну.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.