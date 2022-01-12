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Крым раскритиковал предложение Киева переименовать Россию в «Московию»

Глава Крыма Аксенов предложил Украине переименовать Евросоюз в Священную Римскую империю

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике предложение украинских депутатов переименовать Российскую Федерацию в «Московию». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, такие «игры» являются палкой о двух концах, поскольку где есть «Московия», там будут Новороссия, Малороссия, Галиция, Буковина.

«Кстати, есть предложение для украинских депутатов: надо вернуть Евросоюзу его «историческое название» – Священная Римская империя», — написал политик.

При этом глава республики вспомнил поговорку «про кота, который известно, чем занимается, когда ему нечего делать». По словам Аксенова, подобные официальные заявления подтверждают то, что Украина не состоялась как государство.

«В стране нет идей, пригодных для государственного строительства и способных объединить все общество. Местным политикам нечего предложить людям, кроме русофобии, никакой позитивной повестки у них нет. Но построить государство на ненависти невозможно», — подчеркнул руководитель Крыма.

Ранее сообщалось, что фракция «Голос» в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагалось использовать на территории Украины древнее историческое название России «Московия».

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