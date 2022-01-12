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Глава МИД Франции заявил о возвращении «нормандского формата» в рабочее состояние

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AP

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «нормандский формат» возвращен в рабочее состояние. Соответствующие заявление он сделал во время своего выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания страны, передает ТАСС.

«Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал», — сказал министр.

По его словам, странам-участницам «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) нужно обсудить следующие вопросы: обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя говорить об успехах в переговорах по Украине, несмотря на недавнюю беседу замглавы президентской администрации Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что «нормандский формат» в последние годы развивался не так, как хотелось бы, и его необходимо «активировать» для поиска решения ситуации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом допустил, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу. Параллельно с «нормандским», по его словам, может быть создан отдельный формат, в который могут войти, например, США, Украина и Россия.

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