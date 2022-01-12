В сенате США заявили о предательстве Германии из-за «Северного потока — 2»

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер подверг критике законопроект о введении новых санкций в отношении «Северного потока — 2», который предложил республиканец Тед Круз. Об этом сообщает Bloomberg.

Демократ указал, что скептически относится к российскому проекту. При этом он заявил, что ограничительные меры против газопровода станут предательством интересов Германии со стороны США.

«Мне не нравится идея «Северного потока — 2», но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — сказал политик.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов работают с коллегами в ФРГ и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы данного трубопровода.

До этого в СМИ появилась информация, что американские сенаторы 14 января проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать 60 членов сената.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.