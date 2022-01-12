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В Госдуме рассказали об инициативе тестировать детей на наркотики

Депутат Останина: законопроект о тестировании школьников на наркотики в Госдуму не поступал

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции КПРФ Нина Останина заявила в разговоре с «Известиями», что законопроект об обязательном тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков и психотропных веществ пока не вносили на рассмотрение нижней палаты парламента.

С данной инициативой выступил заместитель Останиной в комитете, депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов. В понедельник, 10 января он заявил, что обсуждение законопроекта начнется в ближайшее время.

«Никакого законопроекта ни от правительства, ни от данного депутата, ни от профильного комитета не было. А как только поступит, мы не будем гнать лошадей — эта тема требует широких общественных обсуждений», — рассказала Останина.

Она отметила, что нужно будет узнать мнение педагогов и родителей, а также «послушать самих детей».

Ранее в Госдуму внесли законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия. В документе среди прочего предлагается проверять желающих приобрести оружие на наркотики.

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