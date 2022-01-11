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В Китае считают, что США «подставили» Европу

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Matt Dunham/AP

Обозреватели китайского военного портала «Чжунго цзюньван» утверждают, что Соединенные Штаты, участвуя в конфронтации с Россией, «подставляют» Европу.

«Россия является сильным соседом Европы. Европейский Союз готов стабилизировать отношения с ней, но не обладает достаточной степенью независимости на политическом уровне. С 2020 года Европа все чаще пляшет под дудку Соединенных Штатов», — пишут авторы.

По мнению китайских экспертов, именно Соединенные Штаты несут ответственность за то, что Европейский союз остался на вторых ролях в ходе переговоров с Россией.

Ранее стало известно, что Белый дом просит не верить словам Москвы о переговорах в Женеве.

В Женеве 10 января завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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