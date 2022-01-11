Захарова назвала Псаки некомпетентной

Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями, передает РИА «Новости».

«Это человек [Псаки], который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — отметила дипломат.

Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся к «дезинформации» со стороны России о договоренностях по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Захарова в свою очередь сообщила, что подобные заявления представителей США вызывают печальные чувства. По ее словам, при оценке результативности прошедшей встречи российских и американских дипломатов стоит ориентироваться на высказывания тех, кто в ней принимал непосредственное участие.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.