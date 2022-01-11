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Министр обороны Эстонии назвал мощный сдерживающий фактор для России

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Global Look Press

Решение Дании направить в страны Балтии военно-морской фрегат и четыре истребителя F-16 является демонстрацией единства НАТО — так прокомментировал эти действия министр обороны Эстонии Калле Лаанет, передает Err.ee. По его словам, этот шаг станет сильным сдерживающим фактором для России.

«Это показывает, что Запад един. Разные страны укрепляют свою безопасность, а через нее и безопасность своих соседей. Если главной целью России является разъединение союзников, то решение Дании показывает, что на самом деле идет тенденция на укрепление», — отметил Лаанет.

Он также добавил, что Эстония ведет ряд переговоров об усилении присутствия контингента НАТО в балтийских республиках. Как пояснил Лаанет, речь идет о возможном изменении программы альянса «Расширенное передовое присутствие» (eFP), принятой в 2016 году для усиления присутствия сил в Восточной Европе — эти меры блок принял в ответ на переход Крыма в российскую юрисдикцию и начавшийся на востоке Украины конфликт.

Ранее сообщалось, что Дания направит военную технику для участия в миссиях НАТО из-за Украины.

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