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ЕС впустую потратил €700 млн на поддержку Западных Балкан

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз потерпел неудачу в своих попытках продвижения реформ верховенства права на Западных Балканах, пишет Politico со ссылкой на отчет Европейской палаты аудиторов (ЕПА). Согласно выводам экспертов, с 2014 года ЕС потратил около €700 млн на поддержку соответствующих изменений, но эти инвестиции мало повлияли на ситуацию в регионе.

Средства объединения выделялись для помощи в проведении реформ в Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии, Северной Македонии, Черногории и непризнанном Косово. Проблемы возникли там, где странам необходимо было пойти на изменение законодательной базы. В частности, ЕС пытался помочь государствам в создании независимой судебной системы, однако в ЕПА указывают на отсутствие политической воли у руководства стран региона для внедрения необходимых реформ.

Более того, специалисты отдельно указали на то, что в Евросоюзе зачастую не пользовались возможностью приостановить финансирование, если реформы продвигались неудовлетворительно — это, по версии аудиторов, помешало достичь необходимого прогресса.

Ранее СМИ сообщили, что Босния и Герцеговина находится на грани развала.

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