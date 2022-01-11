ЕС впустую потратил €700 млн на поддержку Западных Балкан

Евросоюз потерпел неудачу в своих попытках продвижения реформ верховенства права на Западных Балканах, пишет Politico со ссылкой на отчет Европейской палаты аудиторов (ЕПА). Согласно выводам экспертов, с 2014 года ЕС потратил около €700 млн на поддержку соответствующих изменений, но эти инвестиции мало повлияли на ситуацию в регионе.

Средства объединения выделялись для помощи в проведении реформ в Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии, Северной Македонии, Черногории и непризнанном Косово. Проблемы возникли там, где странам необходимо было пойти на изменение законодательной базы. В частности, ЕС пытался помочь государствам в создании независимой судебной системы, однако в ЕПА указывают на отсутствие политической воли у руководства стран региона для внедрения необходимых реформ.

Более того, специалисты отдельно указали на то, что в Евросоюзе зачастую не пользовались возможностью приостановить финансирование, если реформы продвигались неудовлетворительно — это, по версии аудиторов, помешало достичь необходимого прогресса.

Ранее СМИ сообщили, что Босния и Герцеговина находится на грани развала.