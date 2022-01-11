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Токаев запретил увеличивать зарплаты членов правительства Казахстана и депутатов

Токаев объявил 5-летний мораторий на увеличение зарплат министров и депутатов Казахстана

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Khabar TV/Handout via Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат министров, глав регионов и депутатов страны. Об этом глава государства сказал на заседании Мажилиса (парламента) по завершении заседания оперативного штаба, передает «Интерфакс».

«Считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал казахстанский лидер.

По его словам, вопрос о зарплатах чиновников возник в конце 2021 года. При этом президент отметил, что их зарплаты «вполне достаточны».

Ранее Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена.

Также 11 января Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Казахстана Алихана Смаилова новым премьер-министром республики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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Протесты в Казахстане
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