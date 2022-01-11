В Госдепе заявили, что США не будут обсуждать европейскую безопасность без союзников

На переговорах в Женеве, прошедших 10 января, делегация США выслушала беспокоящие Россию вопросы в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США со ссылкой на заместителя госсекретаря Венди Шерман.

Кроме того, американская делегация представила вопросы в сфере стратегической стабильности, которые беспокоят Вашингтон, а также идеи относительно взаимных действий для ее укрепления, отметили в ведомстве.

«Заместитель госсекретаря подчеркнула, что, хотя Соединенные Штаты привержены искать дипломатическое решение, они готовы понести значительные экономические и политические издержки в тесном сотрудничестве со своими союзниками и партнерами, если Россия усилит свои агрессивные действия против Украины. Она также повторила, что Соединенные Штаты не будут обсуждать европейскую безопасность без участия наших союзников и партнеров, и что эти вопросы необходимо обсудить в соответствующих многосторонних дискуссиях», — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте сообщили, что Шерман отправится 11 января с рабочей поездкой в Брюссель, где примет участие в заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО, а также встретится с Комитетом ЕС по политике и безопасности. Кроме того, она возглавит делегацию США на заседании Совета Россия — НАТО 12 января.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация учтет опасения России на переговорах по гарантиям безопасности. При этом российская сторона должна учесть опасения альянса. Также он назвал «положительным сигналом» согласие России провести заседание совета.

Заседание Совета Россия – НАТО запланировано на 12 января. На следующий день в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).