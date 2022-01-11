В Госдепе оценили предложения США России в Женеве

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения, которые привезла американская делегация на переговоры в Женеву, не являются уступкой России, поскольку выгодны самим США и могли бы стать предметом для обсуждения без обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — заявил Прайс.

Он также усомнился в том, подобные предложения могли бы повлиять вне «кризиса» вокруг Украины.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о переговорах с США, напомнил о сцене из боевика «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Таким образом Рябков прокомментировал заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия «может доказать», что не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с США, если «вернет военнослужащих в казармы» или сообщит о том, «какие учения проводятся и какова их цель».