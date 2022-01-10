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Украина обсудила с НАТО «болезненные» санкции против России

Вице-премьер Стефанишина: Украина и НАТО отметили необходимость комплексных «болезненных» санкций против РФ

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила в Twitter, что обсудила с представителями НАТО в Брюсселе подготовку «болезненных санкций» против России.

Она сообщила, что проинформировала партнеров из НАТО о «напряженной ситуации с безопасностью на местах».

«Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках «минского» или «нормандского» форматов. Наша совместная неотложная задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе», — заявила политик.

По ее словам, в Комиссии Украина--НАТО подчеркнули, что «на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции».

Стефанишина также назвала предложения России по гарантиям госбезопасности «требованием безоговорочной капитуляции» и заявила, что Россия не может «диктовать правила демократическому миру».

Ранее западные СМИ писали о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а также сообщалось, что НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования в связи с передвижением российских войск возле границы с Украиной.

Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению и что это никому ничем не угрожает.

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