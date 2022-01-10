В США оценили переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности были прямолинейными и откровенными. Об этом сообщила на брифинге по их итогам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, ее слова приводит РИА «Новости».

«Переговоры продолжались почти 8 часов, это был прямолинейный и откровенный диалог», — отметила представитель Госдепа США.

Кроме того, по словам Шерман, США на переговорах заявили, что открыты взаимным лимитам по военным учениям и мерам по обеспечению прозрачности с РФ.

«Мы также открыты улучшению открытости и взаимности в отношении военных учений, что также станет темой переговоров между НАТО и Россией», — сообщила Шерман.

Ранее сообщалось, что в Женеве завершились закрытые переговоры делегаций РФ и США, посвященные стратегической стабильности. Дискуссии между официальными лицами двух стран продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед. Россию на переговорах представлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Соединенные Штаты — первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман.

В Женеве 9 и 10 января проводились консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).