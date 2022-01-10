Путин сменил посла в ЦАР

Президент России Владимир Путин назначил послом в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) бывшего главу пресс-центра МИД России Александра Бикантова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике», — говорится в документе.

Бикантов ранее работал заместителем официального представителя МИД Марии Захаровой в департаменте информации и печати.

Действующий посол России в ЦАР Владимир Титоренко освобожден от должности.

Ранее бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая была назначена послом России в Кабо-Верде, поделилась первым фото в дипломатическом мундире. Снимок был размещен на ее странице в Instagram.

На фотографии, опубликованной 20 октября, менее чем за один час уже четыре тысячи лайков. В комментариях под постом Поклонской желают удачи на новой должности. Некоторые пользователи отмечают, что ей очень идет данная форма.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.