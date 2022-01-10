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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Токаев рассказал о предотвращении захвата резиденции президента Казахстана

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Kazakh presidential website/Xinhua

В Казахстане боевики отказались от планов по захвату резиденции президента из-за миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, обращение Казахстана к ОДКБ с просьбой оказать содействие оказалось крайне своевременным.

«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — отметил Токаев.

По словам президента, в стране на данный момент находятся 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ.

Токаев поблагодарил российского и белорусского коллег Владимира Путина и Александра Лукашенко за помощь в борьбе с беспорядками в Казахстане.

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