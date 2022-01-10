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Захарова назвала странной реакцию США на события в Казахстане

Представитель МИД РФ Захарова: США не спрячутся за непониманием ситуации в Казахстане

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Странно слышать от Вашингтона, что США не понимают происходящее в Казахстане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения», — отметила дипломат.

По ее словам, это удивительно, так как США «всегда все понимают».

При этом Захарова подчеркнула, что Соединенные Штаты после видеоконференции лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже не смогут спрятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане, так как Вашингтон получил необходимые ответы на вопросы о происходящем в республике, а также о том, почему ОДКБ ввела миротворческие силы на территорию страны.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти республики приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране. Он подчеркнул, что осуждает приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.

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Протесты в Казахстане
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