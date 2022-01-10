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Песков заявил об отсутствии прогресса в нормандских переговорах по Украине

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя говорить об успехах в переговорах по Украине, несмотря на недавнюю беседу замглавы президентской администрации Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции.

«Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении вперед речи не идет. Сам по себе факт разговора - он позитивен, но сама субстанция, содержание переговоров по-прежнему, конечно, скорее относится к категории сложных и буксующих вопросов», — отметил представитель главы государства.

Ранее Козак сообщал о приверженности Германии и Франции Минским соглашениям. По итогам переговоров с иностранными советниками глав ФРГ и Франции по нормандскому формату Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном, представитель президента России отметил, что стороны договорились продолжить контакты, подключив Киев для ускоренного завершения конфликта на востоке Украины.

При этом, страны не обсуждали форматы, параллельные нормандскому.

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