В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина и Назарбаева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности контактов Владимира Путина с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что не обладает такой информацией.

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, общался ли российский лидер в дни дестабилизации ситуации в Казахстане с бывшим главой республики Назарбаевым, планируются ли такие контакты.

Ранее сообщалось, что Назарбаев самостоятельно передал пост председателя Совета безопасности действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Уточняется, что Назарбаев во время протестов находился в Нур-Султане и оказывал поддержку Токаеву.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации и сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.